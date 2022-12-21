الاتحاد الأوروبي يعتمد خطة ألمانية للطاقة بـ28 مليار يورو

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قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنها وافقت على خطة لدعم الطاقة المتجددة حجمها 28 مليار يورو (29.69 مليار دولار) تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسوف تحل هذه الخطة محل المخطط الحالي لدعم الطاقة المتجددة وستكون سارية حتى عام 2026.

وتهدف الخطة لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في إنتاج 80 بالمئة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الخطة "ضرورية ومناسبة" للتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، في بيان إن خطة قانون الطاقة المتجددة الألماني 2023 ستسهم في تسريع وتيرة الحد من استخدام الكربون في إنتاج الكهرباء

وسيكون التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ضروريا لتحقيق هدف ألمانيا المتمثل في التخلص نهائيا من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2045 علاوة على سد جانب من الفجوة في إمدادات الطاقة التي حدثت بعد قطع روسيا معظم إمداداتها من الغاز إلى أوروبا هذا العام.

ومنذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي، تسببت خلافات وعقوبات متبادلة بين موسكو وعواصم دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء من خارجه، مثل الولايات المتحدة، في حدوث عقوبات متبادلة.

وشملت العقوبات قطاع الطاقة الروسي، ما دفع موسكو للقيام بتحصيل قيمة صادرتها من الطاقة بالروبل الروسي من الدول التي وصف بـ "غير الصديقة"، وذلك قبل أن تتوقف صادرات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" نهاية أغسطس.

كما بات من الصعب استئناف عمليات التصدير عبر الخطين، "نورد ستريم 1 و2 " بعد حدوث انفجارات تسببت في تسريب الغاز ببحر البلطيق.

وأعلنت أوروبا تبنيها لحزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، بعد أن فرضت سقفا لأسعار الغاز الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل.