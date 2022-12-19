زوهو تعزز المهارات الرقمية لروّاد الأعمال في لبنان لدعم التعافي الاقتصادي

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أعلنت زوهو كورب Zoho Corp، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، عن تعاونها مع منطقة بيروت الرقمية Beirut Digital District، المركز الفريد المصمم للمجتمع الرقمي والإبداعي في لبنان، لتصبح بذلك شريك التكنولوجيا الحصري للمركز سعياً منها لدعم ريادة الأعمال المحلية خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلاد حالياً.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم لتسهيل وصول الشركات العاملة ضمن شبكة مركز منطقة بيروت الرقمية إلى حلول زوهو الرقمية من خلال منحهم رصيد محفظة بقيمة تصل لغاية 1000 دولار أمريكي. وتوفر زوهو حزمة من الخدمات الرقمية التي تشتمل على أكثر من 55 تطبيقاً مخصصاً للأعمال ضمن أقسام المبيعات، والتسويق، والموارد البشرية، والمحاسبة، والاتصال، والتعاون والإنتاجية وغيرها. كما تتضمن أيضاً منصة زوهو ون، نظام التشغيل للشركات، الذي يمكّن المؤسسات والشركات بمختلف أحجامها من إدارة كل جانب من جوانب عملياتها اليومية عبر نافذة موحدة.

وبهذه المناسبة قال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا العمل مع مركز منطقة بيروت الرقمية وتقديم دعمنا إلى مجتمع الأعمال الواعد في لبنان للمساعدة على تشجيع رواد الأعمال في إطلاق وإدارة وتنمية أعمالهم بسلاسة وذلك من خلال حلول زوهو المتكاملة. تحتاج الشركات في ظل موجات متتالية من الاضطرابات الاقتصادية إلى المحافظة على تنافسيتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني تقنيات سحابية تساعد على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية والمساعدة على سهولة التكيّف السريع مع متطلبات السوق المتغيرة. نهدف عبر هذه الشراكة إلى إتاحة حلولنا المتطورة والقابلة للتوسع وكذلك الفعالة من حيث التكلفة من أجل تطوير المهارات الرقمية للشركات في لبنان، إلى جانب مشاركة الخبرات لخدمة المجتمع المحلي".



ومن جانبه، قال رالف خير الله، المدير المسؤول عن النمو والتطوير في مركز منطقة بيروت الرقمية: "تسببت سلسلة الأحداث غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة المحلية وانهيار النظام المصرفي، إلى إصابة البلاد بحالة من الشلل. وخلال الأزمة، ظلّت منطقة بيروت الرقمية وفية لمهمتها، المتمثلة في دعم المجتمع المتنامي للمنظمات الرقمية، والشركات الناشئة التكنولوجية سريعة النمو، والموظفين وروّاد الأعمال العاملين عن بعد، انطلاقاً من مكانتها كمركز للنمو والابتكار وتطوير الاستراتيجيات الجديدة".



وأضاف خير الله: "على الرغم من الأزمة التي يمر بها لبنان حالياً، إلا أن الدعم والخدمات التي تقدمها منطقة بيروت الرقمية شكل السبب الرئيسي وراء النمو الملحوظ لأنشطة المنظمات والأفراد الذين يتخذون من المنطقة مقراً لهم. حيث إننا نحرص دوماً على توجيه جهودنا نحو تبسيط كافة العمليات بهدف السماح للأفراد والشركات بالتركيز فقط على العملاء وفرق العمل التابعة لها. وتعد الشراكة مع "زوهو" من العروض التي تتماشى مع رؤيتنا لتوفير ليس فقط البنية التحتية المادية اللازمة لتمكين المجتمع الإبداعي، بل وأيضاً الأدوات وإمكانية الوصول إلى شراكات عالمية المستوى. ونحن نؤمن بأن هذه الخطوة يمكنها أن تعزز قدرة المؤسسات والأفراد على تطوير حلول عالمية قابلة للتوسع وتوفير أفضل الخدمات الرقمية للعملاء حول العالم".



وتتمتع زوهو بمكانة فريدة لتوفيرها المنصة الأكثر شمولية وتوحيداً ومركزية للمستخدمين من أجل تمكينهم من إدارة أعمالهم بالكامل عبر السحابة، وهو ما يُغني عن الحاجة إلى تطبيقات متعددة غير متزامنة لإدارة الأعمال، والتي لا تتكامل بسلاسة مع بعضها البعض. وهذا يساعد على التخلص من مشكلة تعدد مخازن البيانات، والعقود مع موردين متعددين، ومتاعب الدمج. ومن خلال تبني نهج يركز على الخصوصية أولاً، تقدم زوهو لعملائها تجربة استخدام لا تُضاهى، بما يضمن التخزين الآمن لبياناتهم وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث، خاصة وأن زوهو لا تعتمد نموذج قائم على توليد الإيرادات من الإعلانات.