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أسعار البنزين في لبنان من الأدنى عالمياً

19
DECEMBER
2022
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حلّ سعر التجزئة للبنزين في لبنان في المرتبة الـ43 الأدنى بين 168 دولة عالمياً، وخامس أعلى سعر بين 16 دولة عربية شملها المسح.
 
ووفق الأرقام الصادرة عن قاعدة البيانات Global Petrol Prices فإنّ سعر التجزئة لبنزين 95 أوكتان في لبنان بلغ 1.042 دولار لليتر الواحد في 28 تشرين الثاني 2022، وبلغ معدل سعر البنزين في لبنان بين 22 آب 2022 و28 تشرين الثاني 2022 نحو 34,896.7 ليرة لليتر الواحد وتراوح السعر بين 28,400 ليرة لليتر الواحد و39,350 ليرة لليتر الواحد، مقارنة بمعدل عالمي بلغ 70,205 ليرة لبنانية لليتر الواحد خلال الفترة المشمولة.
 
جاء سعر التجزئة للبنزين في لبنان أعلى من الأسعار في جزر المالديف (1.039 دولار/ليتر)، وأوزبكستان (1.03 دولار/ليتر)، وغيانا (1.029 دولار/ليتر)، بينما كان أقل من أسعار التجزئة في السودان (1.073 دولار/ليتر)، وهايتي (1.071 دولار/ليتر)، وغرينادا (1.069 دولار/ليتر) في 28 تشرين الثاني.
 
 إقليمياً، جاء سعر التجزئة للبنزين في لبنان أقل من الأسعار في الأردن (1.63 دولار/ليتر)، وسوريا (1.6 دولار/ليتر)، والمغرب (1.39 دولار/ليتر)، والسودان. فيما كان سعر البنزين في لبنان أقل من المعدل العالمي البالغ 1.3 دولار لليتر الواحد، بينما كان أعلى من المعدل العربي البالغ 0.77 دولار لليتر الواحد. كذلك، جاء سعر البنزين أعلى من متوسط سعر دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 0.59 دولار لليتر الواحد، ومتوسط سعر الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 0.88 دولار لليتر الواحد. وسجلت هونغ كونغ أعلى سعر تجزئة للبنزين في العالم عند 2.96 دولار لليتر الواحد، بينما سجلت فنزويلا أدنى سعر عند 0.016 دولار لليتر الواحد في 28 تشرين الثاني 2022.
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