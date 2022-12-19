بنهائي كأس العالم.. إعلان نصف دقيقة يتجاوز ربع مليون يورو

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قبل ساعات على انطلاق نهائي كأس العالم 2022 بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي في النسخة الثانية والعشرين من المونديال، ارتفعت أسعار الإعلانات التجارية في القنوات الناقلة للنهائي خاصة في فرنسا والأرجنتين طرفي المباراة إلى أرقام فلكية.

ورفعت قناة TF1 الفرنسية التي ستنقل النهائي في فرنسا سعر الإعلان إلى 330 ألف يورو (349 ألف دولار) عن كل نصف دقيقة.

وكانت القناة قد ذكرت أن 20.6 مليون متفرج قد شاهدوا مباراة نصف النهائي بين فرنسا والمغرب على شاشتها الأربعاء الماضي، وسط توقعات بزيادة كبيرة في عدد المشاهدين خلال النهائي المرتقب.

وكانت القناة ذاتها قد نقلت نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2016 بين فرنسا والبرتغال التي انتهت بفوز فرنسا بهدف نظيف، وقتها وصل عدد المشاهدات إلى 20.8 مليون مشاهد.

فرانسوا بيليسير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة TF1 المسؤول عن الرياضة والأعمال، صرح لوسائل الإعلام المحلية أن هذا النجاح جميل جدًا لأنه وبحسب قوله يعبر عما تقدمه القنوات للجمهور من نقل استثنائي.

وأوضح بيليسير أن الإعلان التجاري هو وسيلة أساسية لتمويل التكلفة العالية لحقوق البث.

أما قناة M6 الفرنسية، فقد أعلنت أن نسبة مشاهدي مباراة فرنسا والمغرب على قنواتها سجلت 66 بالمئة من عدد المشاهدين في فرنسا بما يصل إلى 23.3 مليون مشاهد.

وتقدر قنوات TF1 وصول عدد المشاهدين للمونديال على قنواتها إلى 7.3 مليون شخص، بمتوسط 14.6 مليون مشاهد لمباريات المنتخب الفرنسي، أي أكثر من مشاهدي كأس العالم الماضية في روسيا 2018 بحوالي 2 مليون مشاهدة.

وأما شركة Médiamétrie الفرنسية التي تأسست عام 1985، والمعنية بقياس بيانات الجمهور والبحث في استخدام الوسائط السمعية والبصرية والرقمية في فرنسا، خرجت ببيانات عن مشاهدي كأس العالم في فرنسا، مؤكدة أنها منذ شهر مارس الماضي حتى فترة المونديال الحالي قامت بعمل استطلاعات رأي عن المشاهدين في المقاهي والحانات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واستثناء المشاهدين في المنازل، فوجدت أن الارتفاع في عدد المشاهدين يصل لنسبة من 5 إلى 10 بالمئة، ووصفت ذلك بالزيادة القليلة.

النهائي فرصة للمُعلنين

في تصريح لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" قالت كامي ماكالي، الصحفية الرياضية في "لاشين ليكيب" أن بطولة كأس العالم تعمل على زيادة المبيعات في مجالات عديدة مثل البيتزا التي يتم خطفها في السوبر ماركت، مضيفة أن مبيعات أجهزة التليفزيون زادت بنسبة 30 بالمئة أيضًا.

وأضافت ماكالي أن هذا يعني اقبال الناس على مشاهدة مباريات كأس العالم عبر القنوات التليفزيونية وبالتالي أصحاب الشركات والمنتجات يريدون وضع إعلاناتهم في هذه المباريات لضمان أعلى مشاهدة لمنتجاتهم، موضحة أن النهائي يحظى بكل تأكيد على النسبة الأكبر في عدد المشاهدات في العالم خصوصا بين مواطني المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني.

الصحفية الفرنسية أشارت إلى قيام القنوات التليفزيونية برفع أسعار الإعلانات هو أمر طبيعي يتماشى كذلك مع ارتفاع تكلفة حقوق البث للمشاهدين بالإضافة إلى ارتفاع أجور العاملين في القنوات، خصوصًا مع كل بطولة مثل كأس العالم يتم العمل فيها ساعات إضافية، مُضيفة أن كل ذلك يسبب عبء كبير على القنوات التي تسعى لتحقيق أرباح مالية أو على الأقل تعويض المصروفات الانتاجية على النقل المباشر.

أما معهد كانتار الفرنسي فأشار إلى توقعه بنجاح قناة مثل TF1 في الحصول على إيرادات كبيرة من الإعلانات بعد وصول عدد المعلنين إلى 120 شركة في أول 16 مباراة من البطولة، ويضيف المعهد أن الإعلان الواحد يصل في المجمل إلى دفع قرابة 76 مليون يورو (80.5 مليون دولار).

وتتراوح أسعار الإعلان في المباراة النهائية في القنوات الفرنسية في المتوسط بين 286 ألف يورو (303 ألف دولار)، وحتى 330 ألف يورو (349 ألف دولار) في الأوقات الأهم خلال المباراة، علمًا أن السعر في نهائي مونديال 2018 كان يصل في معدله الأعلى إلى 286 ألف يورو (80.5 ألف دولار).

الوضع في الأرجنتين

في الأرجنتين، قررت قناة LIVE REPUBLICA الحكومية نقل المباراة على الهواء مجانًا للشعب الأرجنتيني، فيما لم يتسنى الحصول على أي معلومات حول أسعار الإعلانات التجارية على شاشتها.

التكلفة الباهظة التي تنفقها القنوات الناقلة سواء عن طريق شراء حقوق البث أو عمليات الانتاج التي تتطلب رحلات سفر عديدة للعاملين فيها مع توفير بدلاتهم اليومية تعتبر من أهم أسباب الرفع قيمة الإعلانات خلال المباريات.

وذكرت صحيفة الموندو الإسبانية في تقرير لها حول النقل التليفزيوني لكأس العالم، أن التلفزيون الأرجنتيني أنفق أكثر من 12 ألف يورو (12.7 ألف دولار) على التغطية التلفزيونية لقرعة كأس العالم في يوم واحد فقط، ما يقرب من 9000 يورو (9535 دولار) تكلفة السفر للمراسلين السبعة الذين أرسلوهم، وتساءلت هل يمكن تخيل قيمة الإنفاق لأي قناة خلال 28 يومًا هي مدة كأس العالم؟