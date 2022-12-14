"بنك أوف أمريكا" يتوقع سعر خام "برنت" في عام 2023 عند 100 دولار للبرميل

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توقع محللو "بنك أوف أمريكا"، أن يكلف خام "برنت" العام المقبل في المتوسط 100 دولار للبرميل، ليبلغ مستوى ذروته عند 110 دولارات للبرميل، في النصف الثاني من العام.

وسيصل السعر، من وجهة نظرهم، إلى مستوى ذروته عند 110 دولارات للبرميل في النصف الثاني من العام.

وقال البنك في تقرير: "العقوبات ضد روسيا وانخفاض مخزونات النفط وانفتاح الاقتصاد الصيني، ورغبة "أوبك" في خفض الإنتاج في حالة ضعف الطلب يجب أن يدعم ارتفاع أسعار الطاقة".

وتم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر فبراير في بورصة لندن للعقود الآجلة "ICE" عند 80.3 دولار للبرميل مساء الثلاثاء.