اليورو والجنيه الإسترليني يتعافيان لكن الرياح المعاكسة لا تزال قائمة

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ارتفعت توقعات الركود ومستويات التضخم في منطقة اليورو وبريطانيا بشكل كبير في الأيام والأسابيع الأخيرة ويتساءل المستثمرون عما يخبئه المستقبل للعملة الموحدة والتي يتم تداولها حاليًا على قدم المساواة مقابل الدولار والجنيه الإسترليني الذي يتداول فوق مستوي التكافؤ أمام الدولار الأمريكي.

تشير أحدث التصريحات الصادرة عن كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى أن منطقة اليورو من المرجح أن تشهد ركودًا يبدأ في الربع الرابع من عام 2022 ويستمر حتى الربع الأول من عام 2023، تشير البيانات التاريخية إلى أن اليورو يميل إلى المعاناة أثناء الركود في منطقة اليورو، في فترات الركود الثلاثة الأخيرة في أوروبا سجلت العملة الموحدة أسوأ أداء بين الربع الثالث 2011 والربع الأول 2013 عندما خسرت 8.9%، والأفضل بين الربع الرابع 2019 والربع الثاني 2020 عندما ارتفعت 2.5%.

تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني في سوق تجارة العملات هذا العام وسط ارتفاع التضخم واحتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود بنهاية العام وعدم اليقين السياسي والقوة المستمرة في قيمة الدولار الأمريكي، اعتبارًا من 2 نوفمبر 2022 انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، على الرغم من الارتفاع الأخير المدعوم من ميزانية المملكة المتحدة وتشكيل حكومة محافظة جديدة بقيادة "ريشي سوناك".

الركود يلوح في الأفق في منطقة اليورو

تعتبر الظروف الكلية في منطقة اليورو اليوم غريبة تمامًا وتختلف عن فترات الركود السابقة من حيث أنه من غير المحتمل أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أو يزيد التيسير الكمي كما كان في الماضي، ومع ذلك، إذا نجت الولايات المتحدة من الانكماش الاقتصادي بينما لم تفعل أوروبا ذلك، فقد تفرض فجوة الاختلاف في السياسة النقدية ضغطًا هبوطيًا على زوج اليورو / الدولار الأمريكي.

أشارت أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي لمنطقة اليورو بالفعل إلى تراجع النشاط الاقتصادي والذي من المتوقع أن يدخل مرحلة الركود في الربع الأخير من هذا العام، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2022، بعد زيادة بنسبة 0.7% في الربع السابق، وهو ما يمثل أسوأ معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ التعافي من قيود كوفيد 19 في الربع الثاني من عام 2021.

كشفت أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات بالفعل عن انكماش في النشاط الاقتصادي مع قراءة بلغت 47.3 في أكتوبر 2022، وأشار مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من ستاندرد آند بورز إلى تراجع نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي وهي أكبر خسارة منذ نوفمبر 2020.

انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو إلى 48.6 في أكتوبر 2022 مسجلًا ثالث تراجع شهري على التوالي، وانخفض مقياس الثقة الاقتصادية في المنطقة للشهر الثامن على التوالي إلى 92.5 في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، حيث أدى استمرار التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتفاقمة وأزمة الطاقة المتفاقمة إلى إضعاف التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة.

في غضون ذلك، تستمر الضغوط التضخمية في الارتفاع، حيث ارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 10.7% على أساس سنوي في أكتوبر متجاوزًا التوقعات البالغة 10.2% وبقي أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، مما زاد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذي يحتاج إلى تحقيق توازن صعب بين التضخم وتباطؤ النمو.

إلى أي مدى يمكن للبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال فترة الركود؟

في أكتوبر رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس كما هو متوقع مسجلة ثاني زيادة من هذا النوع على التوالي ورفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2009، وتشير التعليقات الأخيرة من مسؤولي البنك الأوروبي إلى أن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة، لكن السوق يتساءل بالفعل عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه البنك المركزي الأوروبي في حالة حدوث ركود.

صرحت "كريستين لاغارد" رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة حتى لو زادت احتمالية حدوث ركود في منطقة اليورو، وتوقع نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي "لويس دي جويندوس" مؤخرًا أن يستمر ارتفاع التضخم الرئيسي والأساسي في العام المقبل وأن البنك المركزي سيبدأ في التشديد الكمي في عام 2023 على أقرب تقدير.

تقوم أسواق المال بتسعير معدل سياسة البنك المركزي الأوروبي ليبلغ ذروته عند 3% في صيف عام 2023، مما قد يستلزم زيادة في معدل الإيداع بما يزيد قليلاً عن 150 نقطة أساس.

شهدت منطقة اليورو ثلاث فترات ركود منذ اعتماد العملة الموحدة، بدأ الركود الأول في الربع الأول من عام 2008 واستمر حتى منتصف عام 2009، وفقد اليورو حوالي 5% خلال هذا الوقت، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس من 4% إلى 1%، كانت الولايات المتحدة أيضًا في حالة ركود في ذلك الوقت وقام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2008 والربع الثاني من عام 2009.

تسببت أزمة الديون السيادية في جنوب أوروبا في حدوث الركود الثاني في منطقة اليورو والذي بدأ في الربع الثالث من عام 2011 واستمر حتى الربع الأول من عام 2013، وخلال هذا الوقت، كان أداء اليورو ضعيفًا للغاية حيث انخفض بحوالي 9%، هذه المرة لم يكن هناك ركود في الولايات المتحدة، وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من 1.75% إلى 1%، بينما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة.

بدأ الركود الثالث في منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2019 واستمر حتى الربع الثاني من عام 2020، في هذه الفترة اكتسبت العملة الموحدة 2.5%، وكانت الولايات المتحدة أيضًا في حالة ركود، وبينما ظل البنك المركزي الأوروبي معلقًا لأن أسعار الفائدة قد وصلت بالفعل إلى الحد الأدنى للصفر، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته الرئيسية بمقدار 150 نقطة أساس وبالتالي ممارس الضغط على الدولار.

لذلك، من الصعب تقديم استنتاجات حول كيفية تصرف اليورو في حالة الانكماش الاقتصادي من خلال الاعتماد فقط على الأمثلة التاريخية، في البيئة الحالية إذا أصبح الركود أمرًا لا مفر منه عمليًا في منطقة اليورو فقد يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، بحيث يمكن أن يحد ذلك بالفعل من الجانب السلبي لليورو.

ومع ذلك، إذا نجت الولايات المتحدة من الركود، فإن تزايد التفاوتات في النمو بين الاقتصادين سيكون عاملاً سلبياً لليورو.

ما الذي دفع قيمة الجنيه الاسترليني للتراجع؟

الجنيه الإسترليني هو أحد أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، ويعتبر رابع أكثر العملات تداولًا في أسواق الفوركس مما يعكس دور المملكة المتحدة باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم ومركز مالي رئيسي.

تحرك قيمة الجنيه الاسترليني مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة والخدمات ونشاط التصنيع ومعدل البطالة في المملكة المتحدة، كما كانت المعنويات محركًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة، حيث أثر عدم اليقين المحيط بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على قيمة الجنيه الاسترليني منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وفي الآونة الأخيرة، أدت المخاوف بشأن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على التضخم في المملكة المتحدة وتعيين رابع رئيس وزراء في البلاد خلال ست سنوات وخطط الإنفاق الأخيرة إلى زيادة الضغط الهبوطي على الجنيه الإسترليني، وقد تفوق ذلك على تأثير قيام بنك إنجلترا (BoE) برفع أسعار الفائدة من 0.10% في ديسمبر 2021 إلى 2.25% في سبتمبر 2022.

تراجع الجنيه الإسترليني من 1.35 دولار في نهاية عام 2021 ليصل إلى أدني مستوياته في 37 عام عند 1.11 دولار في 23 سبتمبر، وذلك بعد أن كشف وزير المالية البريطاني آنذاك "كواسي كوارتنج" النقاب عن خطة إنفاق أطلق عليها اسم "الميزانية المصغرة" لخفض الضرائب وتعزيز الاقتراض في محاولة لإخراج الاقتصاد من النمو المنخفض وتمويل استجابة البلاد لأزمة الطاقة، وكان المستثمرون غير متأكدين من الخطة المالية للحكومة لأنها تختلف بشكل كبير عن السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

ومع استبدال ليز تروس بريشي سوناك في أواخر أكتوبر 2022، قامت المملكة المتحدة بتحويل خطتها الاقتصادية وتتطلع حاليًا إلى زيادات ضريبية شاملة لتمويل الفجوة البالغة 50 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، وبينما تعزز الجنيه الإسترليني حيث وجدت السياسة البريطانية بعض الاستقرار أخيرًا وارتفع بنسبة 11% مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، إلا أن الأساسيات الاقتصادية البريطانية لا تزال قاتمة، مما يشير إلى احتمالية حدوث مزيد من الاضطراب في الجنيه الاسترليني.

أكدت البيانات المأخوذة من مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر (PMI) أن الاقتصاد البريطاني فقد زخمه، كما ارتفع معدل التضخم إلى 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS) ارتفاعًا من 9.9% في أغسطس، وقد صرح بنك إنجلترا بأن التضخم في المملكة المتحدة قد يصل إلى ذروته بأكثر من 13% هذا العام.

تشير البيانات إلى وضع الجنيه المحفوف بالمخاطر، حيث يبدو أن المملكة المتحدة على شفا الركود، ويعتقد خبراء سوق الفوركس أن الجنيه البريطاني لا يزال تحت رحمة معنويات المخاطرة العالمية، يزداد قوته عندما تتحسن الرغبة في المخاطرة وتضعف عندما تتدهور.