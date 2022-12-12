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يلين: التضخم في أميركا سيتراجع بشكل كبير خلال 2023

12
DECEMBER
2022
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توقعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير في عام 2023.
 
وأضافت في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس): "أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة".
 
وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين "هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم".
 
وكان معدل التضخم السنوي في أميركا تباطأ خلال أكتوبر الماضي إلى 7.7 بالمئة، متفوقا على التوقعات التي كانت تقدر نزوله إلى 8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 8.2 بالمئة في سبتمبر.
 
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم الأميركية التي ستعلن يوم الثلاثاء قبل يوم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يستمر تضخم الأسعار في التباطؤ، رغم ارتفاعها الشديد.
 
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة خلال اجتماعه هذا الأسبوع من أجل كبح التضخم.
 
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إلى زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية في الفائدة، إلى نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، بعد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات هذا العام.
 
وقالت يلين إن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل كبير وإن التضخم يتراجع وإنها ما زالت تأمل في أن تظل سوق العمل قوية.
 
وأضافت أنها تأمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في التضخم هذا العام قصير الأجل. وقالت إن الحكومة الأميركية تعلمت "دروسا كثيرة" بشأن ضرورة الحد من التضخم بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته السبعينيات.
 
وانخفضت تكاليف الشحن وتراجعت فترات التأخر في التسليم في الوقت الذي كانت فيه أسعار البنزين في المحطات "منخفضة للغاية".
 
وقالت يلين "أعتقد أننا سنشهد انخفاضا كبيرا في التضخم في العام المقبل".
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