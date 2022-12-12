البورصة اليابانية تهبط وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

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تراجع المؤشر نيكي الياباني، الاثنين، بعدما سجل أعلى مستوياته في أسبوع إذ زادت بيانات أميركية تشير إلى ارتفاع التضخم من مخاوف أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهبطت أسهم التكنولوجيا بعد أن أشارت بيانات أسعار المنتجين الأميركية الجمعة أن التضخم ربما يكون أشد مما كان معتقدا قبل صدور تقرير أسعار المستهلكين الثلاثاء وقرار مجلس الاحتياطي الأربعاء.

وخالف سهم توشيبا هذا الاتجاه وارتفع قرابة اثنين بالمئة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.21 بالمئة عند 27842.33 نقطة بعدما وصل يوم الجمعة إلى أكبر مستوياته منذ الثاني من ديسمبر.

وكان سهم راكوتن جروب للتجزئة الإلكترونية أكبر المتراجعين إذ هوى 3.35 بالمئة. وتراجع سهما نينتندو وسوني 0.56 بالمئة و0.32 بالمئة على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة إلى 1 957.33 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا خلال اتصال مع الصحفيين "المستثمرون اليابانيون قلقون بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية ويمكنك أن تلحظ ذلك في الأسماء التي تقود التراجعات".

وزاد سهم تويوتا 0.46 بالمئة وارتفع نيسان 0.65 بالمئة.