living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يدفع الاقتصاد الأوروبي ثمن العقوبات على موسكو؟

9
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في تقييم للمفوضية الأوروبية تم إعداداه بناء على طلب دول التكتل توصلت إلى أن الآثار العكسية للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لا تزال محصورة في قطاعات محدودة مثل الأخشاب والمعادن الثمينة.
 
لكن وفي المقابل كانت التداعيات غير المباشرة الناجمة عن نقص إمدادات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمدادات ذات تأثير أكثر حدة، وفقا للدراسة التي نقلتها "بلومبيرغ".
 
هذه التداعيات غير المباشرة دفعت دول التكتل لإقرار نحو 150 إجراء منذ بدء الأزمة الأوكرانية كلفت هذه الدول نحو 554 مليار دولار.
 
وكبدت الإجراءات الرامية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة لوحدها ميزانية دول الاتحاد نحو 0.9 بالمئة من الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي.
 
وقبل الحرب الأوكرانية كان من المفترض أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بشكل سريع ويعود لمستويات ماقبل وباء كورونا لكن بدلا من ذلك بات الاقتصاد اليوم على أبواب الركود وسط ارتفاع في الأسعار وأزمة في قطاع الطاقة.
 
أحد نقاط الضعف التي كشفتها الحرب في أوكرانيا هو اعتماد الاتحاد الأوروبي على السكك الحديدية والممرات الروسية لحركة الشحن مع الصين.
 
ومن المحتمل أن تؤثر الأزمة على تكاليف النقل، فضلاً عن صعوبات الشحن في الموانئ الصينية بشكل أساسي.
 
وبدأت أسعار المنتجات الغذائية والزراعية، التي كانت ترتفع بحدة في بداية الحرب، بالانخفاض، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مبادرة حبوب البحر الأسود وإنشاء ما يسمى بالممرات الآمنة.
 
ويأتي إجراء هذا التقييم في الوقت الذي تناقش فيه دول المجموعة مقترح الحزمة التاسعة من العقوبات والذي قد يستهدف قدرة موسكو على الوصول للطائرات بدون طيار وكذلك المزيد من القيود على الاستثمار والبنوك وصادرات التكنولوجيا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout