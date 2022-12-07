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اعلان توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة LIBNOR و جمعية LMMP

7
DECEMBER
2022
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قامت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR ممثلة بـمديرتها العامة المهندسة لانا درغام بتوقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جمعية (Lebanese Manufacturing Modernization Program) LMMP ممثلة بـرئيسها السيد سليم أبو جودة نهار الاربعاء 7 كانون الأول في نادي الصحافة وذلك بهدف العمل سوياً لتمكين المؤسسات الصناعية الغذائية اللبنانية لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها ومساعدتها على تطوير عملها ورفع جودة منتجاتها لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة، وهو ما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني على كافة المستويات.

وجاءت هذه المذكرة لترسيخ التعاون بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR كونها المؤسسة الوطنية المعنية بإصدار المواصفات ونشر الوعي حول ثقافة الجودة، ومنح شارة المطابقة الوطنية للمنتجات الصناعية اللبنانية المطابِقة للمواصفات والتي تلتزم بأنظمة سلامة الغذاء والجودة وجمعية LMMP بصفتها تعمل على دعم صادرات المنتجات الغذائية اللبنانية إلى دول شمال اميركا من خلال برنامج خاص يهدف إلى تامين الدعم التقني والتأهيل اللازم للصناعيين اللبنانيين قي قطاع الغذاء وتسهيل دخول وتسويق منتجاتهم في هذه الأسواق.


سيتعاون الفريقان في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للصناعيين الراغبين في التصدير إلى شمال أميركا والمنضمين إلى "البرنامج" حول المواصفات الوطنية والدولية ومواصفات وتشريعات الدول التي يتم السعي للتصدير إليها بالاضافة الى تأمين الموارد البشرية اللازمة والخبرات المطلوبة لتأهيل الصناعيين المشاركين في هذا البرنامج.
كما يسعى هذا التعاون الى إنشاء قاعدة بيانات الكترونية للتعريف بالبرنامج وتسهيل وصول الصناعيين إلى المعلومات المطلوبة، كما وتعريف المستهلكين بشارة المطابقة والمواصفات المحددة وإعداد مواد تسويقية لها.
تعتبر هذه الخطوة الأساس في مسار ترسيخ مفهوم الجودة في الصناعة وتصديرها الى الخارج بما يتلاءم مع الشروط والمواصفات الوطنية من جهة والتشريعات الأميركية من جهة ثانية.

 

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