الفيدرالي يطلق عنان المعادن النفيسة.. الذهب يغازل 1800 دولار

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قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس بعد كلمة لرئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأميركية بمعدلات أقل.

وقال باول أمس الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأميركية.

وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه المقبل في ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من ثمانية بالمئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كشوف رواتب القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع أن تصدرها وزارة العمل الجمعة والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.