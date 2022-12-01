living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تويتر 2.0".. بين تحذيرات أوروبية ووعود من ماسك

1
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق، تييري بروتون، رئيس شركة "تويتر"، إيلون ماسك، الأربعاء، قائلا إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

وفي اتصال بالفيديو مع ماسك، قال بروتون لمالك تويتر إنه "ما زال هناك عمل ضخم" لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، وفق تقرير عن محتوى المكالمة.
ونشر بروتون على منصة "ماستودون" المنافسة رابطا لبيان حول المحادثة ذكر فيه أنه يرحّب بتصريحات إيلون ماسك عن اعتزامه جعل "تويتر 2.0" جاهزا "للتماشي مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل"، مضيفا أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الضخم أمام المنصة لتحقيق هذا الهدف.
وتابع: "سيتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة".

ولم يرد ماسك بشكل مباشر على منشور بروتون، لكنه وافق في تغريدة منفصلة ردا على مستخدم آخر، على أن "تويتر" تحت الإدارة السابقة "فشلت في مسألتَي الثقة والأمان لفترة طويلة جدا".

وتعهّد أن "تويتر 2.0 سيكون أكثر فعالية وشفافية وإنصافا".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout