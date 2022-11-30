living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوليانوف: أوروبا فقدت روسيا كأكبر مورد للطاقة

30
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرح الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بأن الاتحاد الأوروبي فقد روسيا الاتحادية كأكبر مورد للطاقة.

وعلق أوليانوف على منشور لأحد المستخدمين، نقل عن رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن "روسيا فقدت أوروبا إلى الأبد باعتبارها أكبر عميل لها في مجال الطاقة".

وقال على صفحته في "تويتر": "فقدت أوروبا روسيا كمورد رئيسي للطاقة لتتمكن من شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بسعر أعلى بكثير؟ يا له من إنجاز عظيم!".

وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية، قال في أكتوبر، إن روسيا فقدت سوق النفط والغاز الأوروبية إلى الأبد وستواجه تراجعا في الإنتاج.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موارد الطاقة الروسية الرخيصة والموثوقة هي الميزة التنافسية لأوروبا، وحتى الرفض الجزئي لها كان له بالفعل تأثير سلبي على اقتصادها وسكانها.

وأضاف، أن الولايات المتحدة، التي تدفع الاتحاد الأوروبي للرفض الكامل لشركات الطاقة الروسية وغيرها من الموارد، تؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا.

وأشار في تعليقه على فكرة الغرب لتحديد أسعار الطاقة الروسية، إلى أن روسيا لن تزود أحدا في الخارج إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.

كما أشار نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إلى أن روسيا لن تورد النفط للدول التي ستضع سقفا سعريا، لا 60 دولارا للبرميل، ولا بأي تكلفة أخرى.

وأضاف أن مثل هذه القيود تدخل في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل مع هؤلاء المستهلكين المستعدين للعمل في ظروف السوق.

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout