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إرتفاعٌ في سعر الذهب!

29
NOVEMBER
2022
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

ورفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، أمس الاثنين، الإفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد بأنّ البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مرجحاً خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش, كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار السبائك بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إنّ الطريق ما زال طويلاً لمحاربة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج. ويعتبر الذهب أيضاً حساساً لارتفاع أسعار الفائدة لأنّه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن بشكل مباشر على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث في مؤتمر بمعهد بروكينجز غداً الأربعاء.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1% إلى 999.54 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1872.88 دولار.

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