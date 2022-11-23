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ارتفاع الأسعار يبلغ أعلى مستوياته في قرابة 70 دولة

23
NOVEMBER
2022
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بلغ التضخم السنوي في 69 دولة في العالم في سبتمبر أعلى مستوياته خلال عدة سنوات، وأصبحت أوروبا المنطقة الأكثر "تضخما" - في 27 دولة أوروبية، بلغت معدلات نمو الأسعار ذروتها

دلت على ذلك دراسة لوكالة "نوفوستي"، على أساس بيانات إحصائية من 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة. وتضمن القسم النهائي من الدراسة الوضع في 155 دولة حتى منتصف نوفمبر، من سبع مناطق في العالم: آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وأوقيانوسيا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وسجلت معدلات نمو الأسعار في سبتمبر أعلى مستوياتها التاريخية في ثلاث دول أوروبية - البوسنة والهرسك (17.3٪) وهولندا (14.5٪) وألمانيا (10٪)، وكذلك في سريلانكا (73.7٪). وتم تجاوز أقدم رقم قياسي في النمسا - حيث تسارع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1952 بنسبة 10.5 ٪. في بلجيكا، وصل نمو الأسعار في أوائل الخريف إلى 11.3٪ ، وهو أعلى معدل منذ عام 1975.

وفي بريطانيا والدنمارك ومالطا، عاد التضخم إلى ما كان عليه قبل أربعين عاما - 10.1٪ و 10٪ و 7.4٪ على التوالي. . وكان على سكان فنلندا وإيطاليا والنرويج وتونس والمغرب ومملكة تونغا، أن يتذكروا وتيرة الزيادات في الأسعار التي كانت في النصف الثاني من الثمانينيات. وشهدت أستراليا (7.3٪) والسويد (10.8٪) والبرتغال (9.3٪) والأرجنتين (83٪) وجمهورية التشيك (18٪) وكرواتيا (12.8٪) والسنغال (11.9٪) في سبتمبر أعلى معدل تضخم منذ أوائل التسعينيات. وعادت إحدى عشرة دولة ، بما في ذلك بولندا وليتوانيا والمجر ولاتفيا وبلغاريا وتركيا ، إلى معدل الزيادات في الأسعار التي شوهدت في النصف الثاني من التسعينيات.

ولوحظت أعلى معدلات نمو الأسعار منذ النصف الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المكسيك وسلوفاكيا ولاوس وغانا والجبل الأسود ورومانيا وساموا وغامبيا ونيجيريا. في الوقت نفسه ، لم تشهد سنغافورة (7.5٪) وغواتيمالا (9٪) وساو تومي وبرينسيبي (21.9٪) والفلبين (6.9٪) معدلات تضخم كهذه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. سنوات.

وسجلت 16 دولة، بما في ذلك مصر وكازاخستان واليابان وأوكرانيا وأذربيجان وصربيا وكينيا ، أعلى معدل تضخم منذ 2010 في سبتمبر.

وعادت فيتنام (3.9٪) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9.05٪) وأوروغواي (10٪) والصين (2.8٪) والسعودية (3.1٪) إلى أعلى المستويات التي كانت خلال وباء كورونا.

وهكذا، بلغ التضخم ذروته في 27 دولة في أوروبا (19 دولة في الاتحاد الأوروبي)، و 16 في إفريقيا ، و 11 في آسيا، و 7 في الشرق الأوسط ، وكذلك في ثلاث دول في أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية ودولتين في أمريكا الشمالية.

RIA Novosti
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