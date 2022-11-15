أسعار النفط العالمي تهبط

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مخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، بالإضافة إلى تخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” توقعاتها للطلب العالمي في 2022، بداعي وجود تحديات اقتصادية متزايدة بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 92.87 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0416 بتوقيت غرينتش، عقب تراجعها ثلاثة بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 85.37 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.5 في المئة في الجلسة السابقة.