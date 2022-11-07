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هبوطٌ في أسعار النفط

7
NOVEMBER
2022
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هبطت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية، الاثنين، بعد أن أكد المسؤولون الصينيون في مطلع الأسبوع التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 96.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 2336 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولار في وقت سابق.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90.84 دولار للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 1.9 بالمئة، ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 90.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي.إم.سي ماركتس) "انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن تعهد المسؤولون الصينيون بالالتزام بسياسة صفر كوفيد مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين، وهو ما قد يتسبب في مزيد من الإجراءات التقييدية، مما يضعف التوقعات لنمو الطلب".

وأضافت أن ارتفاع الدولار يلقي بثقله على أسعار النفط.

وأشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في اجتماعهم المقبل للسياسة على الرغم من بيانات الوظائف القوية.

ارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي 2.9 بالمئة و5.4 بالمئة على التوالي، حيث أدت شائعات عن نهاية محتملة لعمليات الإغلاق الصارمة في الصين إلى ارتفاع أسواق الأسهم الصينية وأسعار السلع على الرغم من عدم وجود أي تغييرات معلنة.

وقد تظهر بيانات التجارة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق اليوم الاثنين مزيدا من التباطؤ في الصادرات مع استمرار تراجع الطلب العالمي.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "السوق لا تزال تتعامل مع علامات على ضعف الطلب على النفط جراء الأسعار المرتفعة بالفعل والخلفية الاقتصادية الضعيفة في الأسواق المتقدمة"، وأضافوا أن الطلب في أوروبا والولايات المتحدة تراجع إلى مستويات 2019.

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