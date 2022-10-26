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مرسيدس بنز توافق على بيع وحدتها الروسية إلى أفتودوم

26
OCTOBER
2022
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وافقت مرسيدس على بيع وحدتها الروسية إلى مستثمر محلي، لتنضم إلى أمثال نيسان، ورينو، وتويوتا، وصانعي السيارات الآخرين الذين خرجوا مؤخرًا من البلاد، وسط استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وفقًا لوزارة التجارة الروسية.

مرسيدس بنز تبيع أصولها إلى أفتودوم
أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان صادر على تيليغرام، إن Mercedes-Benz "مرسيدس بنز" ستبيع أصولها الروسية - بما في ذلك مصانعها الصناعية - إلى سلسلة تجارة السيارات المحلية Avtodom "أفتودوم".

ستسمح الصفقة لأفتودوم بالاحتفاظ بالموارد البشرية العالية الكفاءة في مصنع مرسيدس بنز، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان جميع العمال في المصنع سيحتفظون بوظائفهم.

بعد الانتهاء من الصفقة، ستوفر أفتودوم أيضًا خدمة الصيانة لمالكي سيارات مرسيدس بنز الحاليين في روسيا.

أكد صانع السيارات الألماني هذه الخطوة، في أثناء إعلانه عن نتائج الربع الثالث يوم الأربعاء، وقال إنه لا يتوقع أن يكون لعملية البيع أي تأثير كبير في ربحية الشركة بما يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه بالفعل في الأرباع السابقة.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية أخرى حول عملية البيع من قِبل صانع السيارات أو الحكومة الروسية.

كانت مرسيدس قد أوقفت التصنيع والواردات إلى روسيا في مارس/ آذار.

شركات سيارات أخرى غادرت أيضًا روسيا
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة Nissan "نيسان" عن خروجها من السوق الروسية بعد بيع وحدتها المحلية إلى مؤسسة السيارات المملوكة للدولة NAMI، بمبلغ رمزي قدره 1 يورو (1 دولار).

وأشارت شركة صناعة السيارات اليابانية إلى أنها ستخسر 100 مليار ين (687 مليون دولار) بسبب الخروج.

وفي خطوة مماثلة، باعت Renault "رينو"، وهي أيضًا مساهم متبادل مع نيسان، حصة الأغلبية الخاصة بها في شركة السيارات الروسية Avtovaz "أفتوفاز" إلى NAMI أيضًا، مقابل مبلغ رمزي في مايو/ أيار.

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية Toyota "تويوتا" في سبتمبر/ أيلول أنها بصدد إنهاء جميع عمليات إنتاج السيارات في روسيا، لكنها قالت إنها ستواصل تقديم خدمات التصليح والصيانة لعملائها الحاليين في البلاد.

أوقفت شركة Volkswagen "فولكسفاغن" الألمانية المنافسة لشركة مرسيدس، التصنيع في مصانعها الروسية في مارس/ آذار، وأوقفت كذلك جميع الواردات إلى البلاد.

ذكرت مجلة فوربس روسيا في يوليو/ تموز، أن فولكسفاغن تبحث عن مشتر لمصانعها في روسيا قبل الخروج الكامل.

علامات تجارية كبرى أغلقت أعمالها في روسيا
خرجت العديد من العلامات التجارية العالمية الأخرى إما بالكامل، أو علقت بشكل كبير عملياتها في روسيا في الأشهر الأخيرة.

وتشمل هذه العلامات شركات الطعام مثل، PepsiCo، وCoca-Cola، وDanone، وNestle، وMcDonald's، وStarbucks.

كما تشمل شركات الملابس، Nike، وH&M، وUniqlo، وAdidas، والعديد من الشركات الأخرى التي إما علقت مبيعاتها أو خرجت بالكامل من روسيا.

وعلقت أيضًا شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل، Apple، وGoogle، وMicrosoft، وSamsung، وSony بيع أجهزتها الإلكترونية في روسيا، بينما حظرت أيضًا الوصول إلى واجهات المتاجر الرقمية الخاصة بها.

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