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وسط ترقب لتحركات الفيدرالي.. صعود الدولار يدفع الذهب للتراجع

24
OCTOBER
2022
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تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، مع صعود الدولار، بينما سعى المستثمرون لاستيضاح ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفف حدة السياسة النقدية.
 
وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة، بعد أن قفزت 1.8 بالمئة الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.
 
 ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات بأن بعض مسؤولي الفيدرالي الأميركي يبحثون الحد من الوتيرة السريعة لرفع معدلات الفائدة.
 
تحركات الأسهم
 
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1650.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1653.80 دولار.
 
وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.4 بالمئة، مما قلل من جاذبية الذهب المقوم بالدولار الأميركي للمشترين في الخارج.
 
وما زال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.
 
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 19.17 دولار للأونصة والبلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2014.13 دولار.
 
وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 933.75 دولار للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى ذروة كان قد بلغها في 15 أغسطس.
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