وكالة موديز تغير توقعاتها للاقتصاد البريطاني إلى "سلبية"

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غيرت وكالة التصنيفات الائتمانية، موديز، توقعاتها للاقتصاد البريطاني إلى "سلبية"، بسبب عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على تسديد الديون.

وخفضت موديز توقعاتها لبريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي".

ولكن موديز ووكالات كبيرة أخرى مثل ستاندرد أند بورز أبقت على درجة الائتمان البريطانية.

وتؤثر التصنيفات على التكلفة، التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية. ويعني هذا نظريا أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة، والعكس صحيح.