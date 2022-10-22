250 دولارا لبرميل النفط.. حمد بن جاسم يرد على الذين يصرخون ويشتكون من ارتفاع أسعار الطاقة

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رد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على من وصفهم بأنهم "يصرخون ويشتكون" من ارتفاع أسعار الطاقة، معتبرا أن سعر برميل النفط كان ينبغي أن يكون الآن أكثر من 250 دولارا.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "يصرخ البعض ويشتكون من ارتفاع أسعار الطاقة ويلقون باللوم على هذا وذاك.. ودولنا المنتجة لديها حجج دامغة وكثيرة تستطيع أن ترد بها على من يتهمونها".

وأضاف: "أولئك الذين يصرخون يتناسون الضرائب الكبيرة التي يفرضونها على مشتقات الطاقة في بلدانهم ولا يتكلمون حتى عن خفضها أو رفعها بالكامل عن مواطنيهم".

وأفاد الشيخ حمد بن جاسم بأنهم يتناسون ما أصاب الدول المنتجة من نكبات ومشاكل اقتصادية بسبب انهيار أسعار الطاقة.

ورأى الشيخ حمد بن جاسم أنه "عندما تشتكي الدول المنتجة يقولون هذه دورة اقتصاديات السوق ونحن لا نتدخل في حركتها".

وتابع قائلا: "لو عدنا بالذاكرة لحقبة الستينيات من القرن الماضي وأخذنا في الحسبان نسبة 2٪ فقط من التضخم في السنة لوجدنا أنه كان ينبغي أن يبلغ سعر برميل النفط الآن أكثر من 250 دولارا".

وذكر في سلسلة تغريداته: "ولو عدنا بالذاكرة للعقود الثلاثة الفائتة لوجدنا أن أسعار أغلب السلع في العالم تضاعفت عدة مرات. فالذهب على سبيل المثال كان سعر الأونصة منه 250 دولارا، وهو اليوم يقارب 2000 دولار، أي تضاعف السعر 8 مرات، فهل ينتقدون الدول المنتجة للذهب أو الفضة مثلا؟!".

واختتم بالقول: "على العموم أستطيع أن أضرب كثيرا من الأمثلة، لأن الموضوع يحتاج إلى توضيح وجهة نظرنا فحكوماتنا عليها التزامات تتحمل مسؤوليتها أمام شعوبها".