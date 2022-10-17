living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 خيارات أمام ألمانيا لمواجهة فواتير الأزمة الأوكرانية

17
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قدم خبراء اقتصاد 6 خيارات تستطيع من خلالها الحكومة الألمانية مواجهة فواتير الأزمة الأوكرانية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي وزيادة الإنفاق المالي، وتعطل قطاع التصنيع، وانخفاض النمو الاقتصادي.
 
وارتفع مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى 10 بالمئة، مسجلاً أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بحسب بيانات صادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء.
 
معاناة الاقتصاد من انعدام أمن الطاقة
 
وصاحب الاقتصاد الألماني في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية العديد من المشكلات أبرزها معاناة الاقتصاد من انعدام أمن الطاقة لاعتماده على الغاز الروسي، وارتفاع قياسي في أسعار المنتجين الألمان والتي تمثل مؤشراً على التضخم، حيث ارتفعت بمعدل 37.2 بالمئة على أساس سنوي، وبالتالي تضررت الأسر ذات الدخل المنخفض من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة مع باقي الأسر ذات الدخل المتوسط أو الأعلى، وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي.
 
وفي حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية، يستعرض الدكتور الشناوي ستة خيارات متاحة أمام الحكومة الألمانية لمواجهة فواتير الأزمة الأوكرانية، وفي مقدمتها: "اتخاذ تدابير الإعفاء الضريبي المعتمدة لتعويض تكاليف الطاقة المرتفعة بسبب الحرب، وثانياً تأمين الانتعاش للاقتصاد لمواجهة المخاطر المتزايدة من خلال مرونة السياسة المالية وجاهزيتها لتقديم المزيد من الدعم للأسر الضعيفة إذا تدهور الوضع في سيناريو هبوط حاد مع نقص الغاز وارتفاع تكاليف مستهلكي الغاز، والمطالبة باستخدام الفحم كبديل عن الغاز الطبيعي في محطات الطاقة لفترة زمنية محدودة، وضرورة بناء محطة للغاز المسال في الشمال، والتسريع في خطط الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر".
 
أما بالنسبة للخيار الثالث فيشير الخبير الاقتصادي الشناوي إلى تطبيق حزمة الإعفاءات الضريبية الثانية والتي تشمل التخفيض المؤقت لضريبة الطاقة على وقود السيارات لمدة ثلاثة أشهر إلى الحد الأدنى من الضرائب، وحصول جميع الأشخاص العاملين الخاضعين لضريبة الدخل على بدل تكلفة الطاقة لمرة واحدة وبدل الأطفال الإضافي، وتقديم مدفوعات لمرة واحدة لمتلقي الضمان الاجتماعي وإعانة البطالة، وتقديم تذاكر النقل العام المخفضة بالإضافة إلى تحفيز الناس على التحول إلى وسائل النقل العام لتوفير المال والوقود، بينما يتجلى الخيار الرابع، بحسب الشناوي، في إعادة النظر بأسعار الفائدة على قروض الإسكان حتى لا يترتب على قفزاتها والتي تخطت 3 بالمئة ارتفاع تكاليف المشتري عند السداد للبنوك.
 
إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية
 
ويؤكد الدكتور الشناوي بالنسبة للخيار الخامس ضرورة إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتخفيض الطلب، وإحلال مصادر الطاقة والتي من المتوقع ان يترتب عليها تخفيض الأعباء المالية على الاقتصاد الألماني وذلك من خلال إعادة استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة النووية، والتي كانت ألمانيا قررت إيقاف تشغيلها 3 سنوات، والاستثمار في احتياطي الغاز الوطني الألماني، والبحث عن مصادر للطاقة من موردين جدد في الدول الأخرى، بينما يختم بالخيار السادس والذي يتجلى في دعم الأسر ذات الدخل المنخفض وزيادة معاشات التقاعد المنخفضة والبالغ عددهم 560 الف متقاعد.
 
حماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة
 
بدوره، يشير رائد الخضر محلل الأسواق العالمية لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن أقوى اقتصادات أوروبا يعاني من أزمات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب مشاكل ناجمة عن نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها الجنونية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، لافتاً على أن الحكومة الألمانية ستخصص نحو 200 مليار يورو لحماية المنازل والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، كما سيتم هذا الأسبوع الإعلان عن تفاصيل خطة الغاز وجوانب أخرى من حزمة الإغاثة، والتي من المقرر أن تستمر حتى ربيع 2024.
 
الطاقة النظيفة
 
ويضيف الخضر: "إذا أرادت الحكومة الألمانية حلول ناجعة ومستدامة فتحتاج البحث في خيارات بدائل الطاقة التي لا تضطرها للرضوخ لتبعات الحرب بشكل كبير، وهنا نشير إلى الطاقة النظيفة والبدائل عن الوقود التقليدي وعن الغاز بشكل أكثر تحديداً، فعملية شراء الغاز من فرنسا مؤخراً هي عملية استبدال (الرمد بالعمى) لأن سعره أعلى و ليس مستداما كما كان يبدو عليه الأمر مع الغاز الروسي سابقاً"، كما أن ألمانيا استغنت عن الفحم الحجري منذ سنوات كوسيلة للطاقة وأغلقت العديد من المناجم بهدف البحث عن مصادر نظيفة ولكن مع الأزمة الأخيرة تمت الموافقة على عودة بعض هذه المناجم للعمل".
 
ويؤكد الخضر أن "الحكومة الالمانية تمتاز بالرشاقة فيما يتعلق بالبدائل ولكن عملية التخارج من الاعتماد الكبير على الغاز الروسي هي عملية صعبة بلا شك، وقد امتاز الاقتصاد الالماني بسنوات من الفوائض وهذا ما يتم تفعيله حالياً عبر عمليات الدعم المباشر للاقتصاد والأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout