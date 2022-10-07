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لإتمام الصفقة.. إيقاف دعوى تويتر ضد ماسك حتى 28 أكتوبر

7
OCTOBER
2022
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أظهرت وثيقة قضائية، أمس الخميس، أن قاضيا في ولاية ديلاوير الأميركية أمر بوقف دعوى تويتر بحق الملياردير ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي يوم 28 أكتوبر للسماح له بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.
 
وجاء هذا القرار بعد أن قام ماسك بتغيير المسار بإبداء استعداده لإتمام شراء شركة التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
فقد أظهرت وثائق أن ماسك اقترح المضي قدما في مسعاه الأصلي للاستحواذ على شركة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، داعيا إلى إنهاء دعوى قضائية رفعتها تويتر، والتي من الممكن أن تجبره على الدفع سواء أراد أم لا.
 
ومن شأن الاتفاق أن يضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذا وينهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضر بعلامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.
 
وسيتولى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، زمام الشركة التي التزم بشرائها في الأصل في أبريل، لكنه سرعان ما عدل عن قراره.
 
غير أنه كتب على تويتر في وقت متأخر من الثلاثاء قائلا إن شراء تويتر سيسرع من طموحه لإنشاء "تطبيق كل شيء" يسمى "إكس".
 
 يأتي العرض الجديد قبل مواجهة مرتقبة للغاية بين ماسك وتويتر في محكمة بولاية ديلاوير في 17 أكتوبر، حيث تسعى شركة التواصل الاجتماعي للحصول على إصدار أمر لماسك بإتمام الصفقة مقابل 44 مليار دولار.
 
وبعث ماسك رسالة على تويتر يوم الإثنين الماضي قال فيها إنه ينوي المضي قدما في الصفقة وفق الشروط الأصلية إذا أوقف قاضي ولاية ديلاوير الإجراءات.
 
وقال مصدر مطلع على فريق تويتر لرويترز إنه في جلسة بالمحكمة صباح الثلاثاء، طلب القاضي تقديم تقرير من الجانبين في المساء.
 
 لماذا غير المسار؟
لم يتضح بعد سبب اختيار ماسك للتخلي عن معركته، على الرغم من أن البعض عزا ذلك إلى اقتراب مواجهته أسئلة من محامي الشركة.
 
قال إريك تالي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا "كان على وشك مواجهة أسئلة (من قبل محامي تويتر) وكان سيظهر الكثير من الحقائق غير المريحة".
 
قال متحدث باسم تويتر لرويترز إن الشركة تلقت رسالة ماسك وإنه يعتزم إتمام الصفقة بالسعر الأصلي، غير أن الشركة لم تذكر ما إذا كانت ستقبل عرض ماسك.
 
قال ماسك، وهو أحد أبرز مستخدمي تويتر، في يوليو إنه يمكنه الانسحاب من الصفقة دون التعرض لعقوبة.
 
أوضح ماسك أن عدد الحسابات الزائفة أعلى بكثير من تقدير تويتر، مشيرا إلى أنها أقل من 5% من المستخدمين.
 
أشار ماسك إلى أن من شأن استخدام هذه الحسابات أن يؤدي إلى المبالغة في تقدير عدد الأشخاص الموجودين في الخدمة، وهو أمر مهم لمعدلات الإعلان والقيمة الإجمالية للخدمة.
 
قال فريق تويتر القانوني في 27 سبتمبر إن متخصصين استعان بهم ماسك قدروا عدد الحسابات الزائفة على المنصة بما بين 5.3 و11%.
 
رد تويتر
قال برادلي ويلسون، محامي تويتر، للمحكمة: "لم يؤيد أي من هذه التحليلات حتى الآن.. ما قاله السيد ماسك لتويتر وأخبر به العالم".
 
قال آدم بدوي، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن الصفقة الأصلية "تصب في مصلحة البائع بشدة وسيكون من الصعب للغاية الخروج منها".
 
بحسب بدوي، أدرك ماسك "على الأرجح أن ذلك سيؤدي إلى إجباره على إتمامها عند 54.20 دولار للسهم".
 
أعلن ماسك ليل الثلاثاء أن الشركة "ربما تسرع في (إنشاء تطبيق) إكس بواقع 3 إلى 5 سنوات".
 
اقترح على موظفي تويتر في يونيو إنشاء "تطبيق فائق" أو سوق لتطبيقات وميزات مختلفة مثل (وي شات)، التي تحظى بشعبية في الصين.
 
قال ماسك أيضا إنه يريد إنشاء ميزة تحويل الأموال.
 
التمويل
وستؤدي التسوية بين الجانبين إلى إحياء المخاوف بين مستخدمي تويتر بشأن خطط ماسك للمنصة، التي حظرت أصواتا بارزة من التيار السياسي المحافظ.
 
ويأمل أنصار دونالد ترامب أن يعيد ماسك تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، والذي تم حظره بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس.
 
واستخدم ماسك موقع تويتر لإثارة الجدل بشأن قضايا كان أحدثها ما طرحه الاثنين الماضي من خطة سلام للحرب الأوكرانية الروسية، والتي سرعان ما ندد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 
كانت بلومبرغ أول من تحدث عن استعداد ماسك لدفع السعر الأصلي. وقال ماسك أيضا إن عرضه متوقف على وقف الإجراءات القانونية.
 
حصل ماسك أيضا على التزام تمويل من البنوك- ومنها مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا وميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال غروب وباركليز بي.إل.سي- للحصول على قرض حجمه 12.5 مليار دولار لدعم استحواذه على تويتر.
 
 
 ومن المرجح أن تخسر البنوك التي وافقت على تمويل الاستحواذ مئات الملايين من الدولارات في الصفقة لأنها ستكافح لجذب المستثمرين لشراء الديون، بالنظر إلى الانكماش في الأسواق منذ توقيع الصفقة.
 
ومع ذلك، وافقت البنوك على توفير التمويل بغض النظر عما إذا كان بإمكانها بيع القروض ومواجهة احتمالات قانونية طويلة لتحرير نفسها من الالتزام بالتمويل، وفقا لملفات تنظيمية.
 
ونظرا لأن تويتر قد تلقت بالفعل دعم المساهمين لبيعها إلى ماسك، فقد تُبرم الصفقة سريعا في الأسابيع المقبلة إذا استقر الجانبان على الشروط الأصلية.
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