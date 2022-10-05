شركة طيران جديدة تنظم رحلات بين روسيا والإمارات

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أعلنت شركة "العربية للطيران أبو ظبي" عن إطلاق برنامج طيران منخفض التكلفة من مطار أبو ظبي الدولي إلى موسكو هذا الخريف، وفقا للموقع المتخصص في الشؤون السياحية "توردوم".

ومن المخطط أن تنطلق الرحلة الأولى من الإمارات إلى مطار دوموديدوفو في العاصمة موسكو بتاريخ 18 نوفمبر 2022، وسيتم تنظيم الرحلات بواسطة طائرات من طراز "إيرباص A320".

وسيجري تنفيذ خمس رحلات في الأسبوع، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد، ولا تستبعد شركة الطيران احتمال زيادة عدد الرحلات إلى موسكو في المستقبل.

ومن المتوقع أن يكون ثمن الرحلة للسفر في جهة واحدة (ذهابا فقط) 27000 روبل (حوالي 457 دولارا).

(الدولار = 59 روبلا بتاريخ 04 أكتوبر 2022)