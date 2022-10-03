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النفط يقفز أكثر من 3 في المئة!!

3
OCTOBER
2022
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قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة في المئة في التعاملات المبكرة بآسيا في وقت تدرس فيه مجموعة “أوبك+” خفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا في أكبر خفض منذ جائحة كورونا في محاولة لدعم السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 2,51 دولار أو ثلاثة في المئة إلى 87.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:06 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 0.6 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة.
وارتفع أيضاً خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة في المئة أو 2.39 دولار إلى 81.88 دولاراً للبرميل بعد خسارته 2.1 في المئة في الجلسة السابقة.
وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ حزيران بعد أن أضرّ إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية.
وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم “أوبك+”، خفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.5 مليون إلى مليون برميل يومياً قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار، وفق ما قالت مصادر في “أوبك +” لـ”رويترز”.
وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لـ”أوبك+” بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يومياً الشهر الماضي.
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