برميل "برنت" يسجل أدنى مستوى منذ 14 يناير 2022

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تواصل أسعار النفط تراجعها، وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" اليوم الاثنين بأكثر من 1% إلى دون مستوى 84 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يناير 2022.

وبحلول الساعة 09:13 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.22% إلى 77.78 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.22% أيضا إلى 83.99 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يناير 2022، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من انخفاض الطلب على الخام، ولاسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.