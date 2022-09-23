"الذهب" يفقد بريقه أمام قوة الدولار!

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تحركت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق الجمعة إذ استقر الدولار قرب ذروة 20 عاما، كما أن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أكبر لأسعار الفائدة في المستقبل قد قوضت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1670.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0658 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1678.20 دولار.

ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة الخميس مقتفية أثر المركزي الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وقادت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.

ورغم أنه يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تحوط في أوقات ارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يدر أي عائد.

وتراجعت أسعار الذهب 20 بالمئة تقريبا منذ تجاوزت حاجز الألفي دولار للأوقية في مارس.

ولا يزال مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى منذ 2002 والذي لامسه الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 19.60 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2148.01 دولار. كما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 894.27 دولار لتصل خسائره هذا الأسبوع إلى 1.8 بالمئة ويسجل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.