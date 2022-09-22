أسعار النفط تتراجع بعد رفع الفائدة الأميركية

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بدرجة كبيرة للسيطرة على التضخم، إذ ألقت المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي بظلالها على الطلب على #الوقود مستقبلاً.

وبحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 89.67 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً إلى 82.79 دولاراً للبرميل.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس لثالث مرة هذا العام إلى نطاق بين 3.00 و3.25 في المئة، وألمح بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة. وتراجعت الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم بعد هذا النبأ وكذلك النفط، في حين قفز الدولار إلى أعلى مستوى في عشرين عاماً مقابل سلة عملات، الأمر الذي جعل النفط الخام أعلى ثمناً للمشترين الذين لا يستخدمون العملة الأميركية.

في الوقت نفسه، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية انخفض إلى 8.5 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ شباط.