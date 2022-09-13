فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الاوسط لعام 2022: السعودية تهيمن على القائمة ب 16 شركة تليها الإمارات بـ5

A + A -

تكشف "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية الثانية لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، لتسلط الضوء على شركات الأصول الكبرى والمستقلة، التي تعمل على زيادة الاستثمارات في الشرق الأوسط. وقد صنفت الشركات اعتمادا على إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة، حتى كانون الأول 2021. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة لشركات القائمة إلى 316 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 265 مليار دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 19.2 في المئة ومن بين 30 شركة مصنفة، تتبع 15 منها لبنوك تجارية.



واشارت في بيان الى انه "تعد السوق المالية السعودية "تداول" أكثر أسواق المال تطورا في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل قيمتها السوقية حوالي 70 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال في المنطقة. وبذلك تهمين السعودية على القائمة من خلال 16 شركة، تليها الإمارات بـ5 شركات، لتمثلان معا 70 في المئة من إجمالي القائمة".



وفي حين تتصدر القائمة الأهلي المالية، ومقرها السعودية، بإجمالي أصول مدارة قيمتها 72.6 مليار دولار. وفي حزيران 2022، عقدت الأهلي المالية شراكة مع شركة الاتصالات السعودية (stc) لإدارة خطة مدخرات العاملين لديها. تليها في المركز الثاني شركة إنفستكورب البحرينية، بإجمالي أصول مدارة بلغت 40.4 مليار دولار، ثم شركة الرياض المالية السعودية في المركز الثالث مع إجمالي أصول مدارة بقيمة 24.3 مليار دولار.



وتأتي في المركز العاشر شركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي الشركة الوافدة الوحيدة إلى تصنيف أكبر 10 شركات لإدارة الأصول هذا العام، بفضل تعيين بنك بوبيان الشركة كمنسق عالمي، ومدير إصدار مشترك لصكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في مارس/ آذار 2022.



شركات القائمة - وفقا للدول : السعودية 16، البحرين3، مصر 2، الإمارات 5، الكويت 3، والمغرب 1.



أكبر 10 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022.

1- الأهلي المالية - السعودية

اجمالي الأصول المدارة: 72.6 مليار دولار



2 - إنفستكورب - البحرين

إجمالي الأصول المدارة: 40.4 مليار دولار



3 - الرياض المالية - السعودية

اجمالي الأصول المدارة: 24.3 مليار دولار



4 - الإنماء للاستثمار - السعودية

إجمالي الأصول المدارة: 20.4 مليار دولار

5 - الراجحي المالية - السعودية

إجمالي الأصول المدارة: 16.1 مليار دولار

6 - كامكو إنفست - الكويت

اجمالي الأصول المدارة: 14.6 مليار دولار

7 - جدوى للاستثمار - السعودية

اجمالي الأصول المدارة: 13.6 مليار دولار

8 - تدبير الوفاء - المغرب

إجمالي الأصول المدارة: 13.4 مليار دولار



9 - شعاع كابيتال - الإمارات

اجمالي الأصول المدارة: 13.1 مليار دولار



10 - وفرة للاستثمار الدولي - الكويت

إجمالي الأصول المدارة: 10 مليارات دولار