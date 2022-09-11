تواصل الهبوط الحر لأسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية!

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مع استمرار الشلل الحكومي ومع بدء العد العكسي للاستحقاق الرئاسي، وفي ظل الطريق الشائك أمام السلطات اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لتأمين الدعم الدولي المرجو ووضع لبنان على سكة التعافي، شهدت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية استمراراً للهبوط الحرّ في الأسعار. إذ سجّلت سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات أسبوعية في الأسعار بين 0.13 دولار و0.38 دولار لتتراوح بين 5.88 و6.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 6.0-6.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق.

أما على المستوى التراكمي، فتكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات إضافية في الأسعار بنحو 3.63 دولار إلى 4.13 دولار منذ بداية العام 2022.