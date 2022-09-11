الكمية نفذت خلال أسبوع, ما هي هذه السيارة؟

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هذا العام جرى إطلاق "بولستار6" الكهربائية، مع إصدار محدود من بمسمى "إل إيه كونسبت" LA concept من 500 سيارة فقط، وقد نفد بالكامل خلال أسبوع واحد من الكشف عنه.

وهو يزدان باللون الأزرق الفاتح على غرار سيارة "أو2" الاختبارية ويتميز بمقاعد اللون الأبيض وعجلات مقاس 21 بوصة.

وتستعين السيارة بالمنصة ذاتها لطراز "بولستار5" التي تدعم بطارية بقوة 800 فولت قادرة على تزويد زوج المحركات الكهربائية بما يلزم لإنتاج 884 حصاناً وتوفير عزم دوران لغاية 900 نيوتن متر، بحيث يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثوان فقط.