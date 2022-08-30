الدولار ينخفض بعد أن لامس أعلى مستوى في 20 عاما

A + A -

لامس الدولار أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين، مدعوما بتعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، لكنه تراجع مع تلقي اليورو لدعم من توقعات متنامية بزيادات للفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 109.48 في التعاملات المبكرة وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر ايلول 2002، قبل أن يتراجع 0.348 بالمئة إلى 108.8 في أواخر جلسة التداول.

وارتفع اليورو 0.29 بالمئة لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأميركية عند 0.9993 دولار.

وصعدت العملة الخضراء 0.78 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 138.76 ين.

وهبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار في تعاملات ضعيفة وسط عطلة عامة في المملكة المتحدة قبل أن يقلص خسائره في أواخر التداولات إلى 0.23 بالمئة عند 1.1703 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلا ليجري تداولها فوق مستوى 20 ألف دولار.