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هبوط الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين!

25
AUGUST
2022
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هبط الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترقبا لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمبركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 بالمئة إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ أيلول 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف تمّوز.
وانخفض الدولار 0.25 بالمئة إلى 136.78 ين ياباني متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين.


وارتفع اليورو 0.18 بالمئة إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في عشرين عاما عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ آذار 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 بالمئة إلى 0.69475 دولار مع صعوده عن أقل مستوى في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.

كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.35 بالمئة إلى 0.6212 دولار, وكان قد بلغ أدنى مستوى في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.

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