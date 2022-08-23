برلماني أوكراني يدعو لسرقة الغاز الروسي وبيعه إلى الاتحاد الأوروبي

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دعا المتحدث السابق باسم البرلمان الأوكراني، النائب الحالي النائب دميتري رازومكوف، إلى سرقة الغاز الروسي الذي يمر إلى عبر الأراضي الأوكرانية وبيعه إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب الأوكراني وهو كذلك الرئيس السابق لحزب "خادم الشعب"، على صفحته في "فيسبوك"، إنه يجب على كييف أخذ الغاز الروسي، وبيعه بشكل مستقل إلى الاتحاد الأوروبي.

وحسب رازومكوف فإن الغاز المنقول إلى الحدود مع الاتحاد الأوروبي هو روسي، وبالتالي فهو يقع ضمن التشريع الخاص بمصادرة الأصول الروسية.

وقال: "اسمحوا لي أن أذكركم أن مصادرة الممتلكات الروسية واجبنا القانوني".

واقترح في الوقت نفسه تجاهل الاتفاقيات الخاصة بإمدادات الغاز بين روسيا والدول الأوروبية.

وأوضح أنه يتعين على أوكرانيا مصادرة الوقود الأزرق وبيعه للمشترين الأصليين من تلقاء نفسها، وتوجيه الأموال لشراء أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية.