living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- فيراري تصنع أرقّ ساعة في العالم.. والسعر خيالي!

19
AUGUST
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دخلت شركة فيراري للسيارات على خط صناعة الساعات الفاخرة، وأصبح التنافس في عالم الساعات في يومنا هذا، على صناعة أرق ساعة في العالم.

يدرك أي شخص على دراية بـ “ريتشارد ميل” أن رموز التصميم لهذه العلامة التجارية المميزة للغاية هي، الأبعاد الضخمة والتصميم الجريء والكثير من الألوان.

من جانب آخر، فإن ساعة Richard Mille RM UP-01 Ferrari الرقيقة للغاية، سجّلت رقماً قياسياً لأرق ساعة في العالم. حيث يبلغ سمكها 1.75 ملم فقط. في السابق، كانت بولغاري تحمل الرقم القياسي في صناعة الساعات الصغيرة، بسماكة 1.80 مم، أوكتو فينيسيمو ألترا، التي تم تقديمها في وقت سابق.

وبهدف جعل الساعة رقيقة، كان تكتيك “ريتشارد ميل” هو توزيع المكونات عبر مساحة كبيرة بدلاً من تكديسها، كما هو الحال في الحركة التقليدية. لكن صناعة الساعات الدقيقة تمثل تحديًا لأنك كلما صنعت المكونات ولوح الأساس أنحف، أصبحت الساعة أقل قوة.

حل هذه المشكلة كان عن طريق صنع اللوح الأساسي والجسور من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، وهو سبيكة صلبة بشكل خاص تشتمل على الألمنيوم والفاناديوم. تم اختبارها على نطاق واسع للتأكد من أن الساعة قوية بما يكفي لتحمل الضغط الذي يزيد عن 5000 غرام.

في ما يتعلق بالغلاف، تنص معايير صناعة الساعات على حد أدنى لسمك المقطع يبلغ 0.35 مم في بعض الأماكن. ومع ذلك، فيمكن في بعض الأحيان الوصول إلى 0.18 ملم من المواد.

يمثل استقرار الميزان تحديًا آخر، لذلك طوّر ريتشارد ميل عجلة توازن فائقة حاصلة على براءة اختراع من أجل عيارها الجديد RMUP-01 المصنوع أيضًا من التيتانيوم.

كما أعيد تشكيل الحركة المطورة حديثًا لتجمع بين بعض الوظائف معًا، وبالتالي تقليل العدد الإجمالي للمكونات، بما في ذلك جذع اللف.

استخدموا أيضًا نابضًا شعريًا مسطحًا إضافيًا، والذي يحافظ على احتياطي الطاقة لمدة 45 ساعة. يتم عرض محدد الوظيفة وتاج الملء والقرص الفرعي للوقت وعجلة التوازن او النابض الشعري على نفس المستوى على القرص، مع ترك مساحة لشعار فيراري الحصان الجامح. تم تقليل بلورة الياقوت على قرص الساعة والمنظم بسمك 2 أعشار المليمتر.

أمّا العلبة، مثل معظم ساعات Richard Mille الأخرى، فهي tonneau، لكنها من الشرق والغرب، يتم تدويرها بحيث يتم وضع الطرف الطويل، الذي يبلغ 51 ملم بالطول على المعصم، والطرف القصير، وهو 39 ملم، يقع بين المفاصل.

هناك شيء آخر مشترك مع ساعات Richard Mille الأخرى وهو السعر الباهظ. وهو 1،888،000 دولار.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout