تراجع أسعار النفط عالميا... هذا ما سجلته!

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية الاثنين، بعد أن قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم، إن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الشركة مستعدة لزيادة الإنتاج وذلك في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 97.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة يوم الجمعة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91.87 دولار للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2 بالمئة بعد انخفاض بنسبة 2.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.