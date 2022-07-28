ماذا حل بالدولار بعد رفع الفدرالي الأمريكي الفائدة؟

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة أساس وذلك لمكافحة التضخم، وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن التضخم في الولايات المتحدة مرتفع للغاية.

فكيف انعكس ذلك على تداول العملة الأمريكية؟

وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" تراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.06% إلى 106.3890 نقطة.

وأمام العملة الأوروبية فقد صعد اليورو بنسبة 0.02% إلى 1.0202 دولار، ومقابل الين الياباني تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.81% إلى 135.46 ين.