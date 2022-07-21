"تسلا" تؤمن حوالي مليار دولار من بيع "بيتكوين".. احتفظت بهذه العملة المشفرة!

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كشفت شركة تسلا، عن تحويلها نحو 75% من استثماراتها في العملة المشفرة بيتكوين، إلى نقد ورقي، والتي أضافت 936 مليون دولار نقداً إلى ميزانيتها العمومية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، إن البيع تم لزيادة السيولة عندما كانت شركة صناعة السيارات الكهربائية غير متأكدة من المدة التي سيستمر فيها إغلاق كوفيد في الصين.

وأكد أن أن "تسلا" لم تبع أياً من مقتنياتها من عملة دوجكوين المشفرة، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف ماسك: "لا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه حكم على بيتكوين"، مشيرا إلى أن "تسلا" منفتحة على زيادة حيازاتها من العملات المشفرة في المستقبل.

يأتي ذلك، فيما قال ماسك في مايو من العام الماضي، إن "تسلا" لن تبيع عملة بيتكوين الخاصة بها.

من جانبها، قالت المحللة في Hargreaves Lansdown، لورا هوي: "تشير خسائر بيتكوين إلى جزء مهم من قضية استثمار (تسلا).. مالكها غريب الأطوار".

وأضافت: "في حين أن ابتكار ماسك المثير للإعجاب قد خدم الشركة بشكل جيد، إلا أن ذوقه الشخصي بدأ يثير تساؤلات حول الحوكمة".