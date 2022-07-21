استقالة دراغي تقود موجة هبوط في الأسواق الأوروبية

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تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنحو اثنين بالمئة اليوم الخميس مع انهيار الحكومة، الأمر الذي يفرض ضغوطا على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، على الرغم من بعض الراحة المستمدة من استئناف واردات الغاز الروسية.

وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته اليوم الخميس إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 4.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مع اتجاه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش. ويترقب المستثمرون قرار البنك بخصوص رفع سعر الفائدة.

وجاءت بعض الراحة بعد استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب بين روسيا وألمانيا بعد انقطاع دام عشرة أيام.