أسعار النفط تتراجع مجدداً!

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انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استـأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ 16 من أيلول 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم أخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب القادم 1.07% لتتداول عند مستويات 98.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 99.88$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول المقبل 0.76% لتتداول عند 105.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 106.79$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.92$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.10% إلى 106.56 مقارنة بالافتتاحية عند 106.67، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.68.