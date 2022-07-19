تويتر: ماسك يحاول "إبطاء" المحاكمة الخاصة بصفقة شراء الشركة

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اتهمت شركة تويتر قطب الأعمال إيلون ماسك بمحاولة "إبطاء" الدعوى القضائية التي رفعتها لحمله على إتمام صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 44 مليار دولار، وحثت على إجراء محاكمة في سبتمبر لضمان استمرار تمويل الصفقة.

وكتبت الشركة تقول "يتم تداول الملايين من أسهم تويتر يوميا وسط ظلال من الشك الذي أحدثه ماسك... لم تتحمل أي شركة عامة بهذا الحجم والنطاق هذه الشكوك".

ورفعت تويتر دعوى قضائية على ماسك وطلبت من قاض في ولاية ديلاوير أن يأمره بإكمال الاستحواذ بالسعر المتفق عليه والبالغ 54.20 دولار للسهم.

وقالت الشركة إنه إذا أمرت المحكمة ماسك بإتمام الصفقة التي ينقضي أجلها في أبريل، فقد تستغرق إجراءات التقاضي الإضافية شهورا. ولهذا السبب، طلبت تويتر من القاضي رفض اقتراح ماسك بإجراء المحاكمة في فبراير.

وكان ماسك، أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، اتهم تويتر بالتعجل في المحاكمة لإخفاء الحقيقة بشأن حسابات البريد العشوائي و"دفعه" إلى شراء الشركة.

وسيقدم الجانبان دفوعهما بشأن الموعد المقترح لبدء المحاكمة أمام قاضي محكمة ديلاوير الثلاثاء.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن محامي ماسك يخططون لرفع دعوى مضادة على تويتر تطالب بجمع المزيد من المعلومات عن حسابات البريد العشوائي.

وتراجعت أسهم تويتر من أكثر من 50 دولارا للسهم عندما أُعلن عن الصفقة في أبريل إلى أقل من 33 دولارا للسهم الأسبوع الماضي. وأُغلق سهم تويتر الاثنين عند 38.41 دولار بارتفاع 1.8 في المئة.