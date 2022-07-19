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الجزائر: اتفاق بـ 4 مليارات دولار لرفع إمدادت الغاز لإيطاليا

19
JULY
2022
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه سيتم غدا الثلاثاء التوقيع على اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، "سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي".
 
وأوضح الرئيس تبون خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بمقر رئاسة الجمهورية، أنه "سيتم اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاق هام مع شركات "أوكسيدونتال" و"إيني"، و"توتال"، بقيمة 4 مليارات دولار، والذي سيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي".
 
كما أكد الرئيس تبون ما تم اقتراحه في مجال الكهرباء قائلا: "أجدد لصديقي الرئيس دراغي ما اقترحناه في إيطاليا بأن نكون من المزودين لأوروبا بالطاقة الكهربائية الشمسية والتقليدية".
 
من جانبه، أكد رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي بعد اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة.
 
وأضاف دراغي في تصريحات من الجزائر العاصمة أن إيطاليا "شريك محظوظ" للجزائر وإن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
 
وتتزايد أهمية الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا في حين تسعى روما لخفض اعتمادها الطاقة الروسية.
 
4.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الخمس الأولى 2022
 
وفي سياق متصل، كشف الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان عن تجاوز قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا الـ 4.3 مليار دولار خلال الأشهر الخمس الأولى لـ 2022.
 
وأشار الوزير إلى أن الجزائر هي "الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط"، مذكرا بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2021، بلغت 8,5 مليار دولار، وهو مبلغ "مرشح للارتفاع في السنة الحالية".
 
أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية، أكد، بن عبد الرحمان أن إيطاليا تحتل المرتبة الـ 19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة، حيث بلغت 29 مشروعا.
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