living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيل غيتس يعتزم نقل مبلغ ضخم من ثروته إلى مؤسسته الخيرية.. هل يخرج من قائمة الأغنياء؟

14
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير حديثة أن الملياردير الأميركي، بيل غيتس، سينقل نحو 20 مليار دولار من ثروته إلى صندوق مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تكثف إنفاقها في مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الوباء والحرب في أوكرانيا.
 
وتخطط المؤسسة، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم، لزيادة مدفوعاتها بنسبة 50% عن مستويات ما قبل الجائحة، مما يقرب من 6 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2026.
 
وتركز المؤسسة بشكل أساسي على العطاء الخيري، الذي يهدف إلى تحسين الصحة العالمية والمساواة بين الجنسين والتعليم، من بين قضايا أخرى.
 
وتعهد المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" وزوجته السابقة، ميليندا فرينش غيتس، بالتبرع بالغالبية العظمى من ثروتهما للمؤسسة التي أسساها معا قبل 20 عاما، إضافة إلى المساعي الخيرية الأخرى.
 
وأعلن الزوجان طلاقهما في مايو 2021، قائلين إنهما سيعملان معا كرئيسين مشاركين في إطار فترة تجريبية مدتها عامان.
 
وفي النهاية، لدى ميليندا فرينش غيتس خيار الاستقالة وتلقي تعويضات من زوجها السابق، الذي سيظل مسؤولاً عن المؤسسة.
 
ومع صافي ثروة تقدر بحوالي 114 مليار دولار، يعد بيل غيتس رابع أغنى شخص في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث ترتبط معظم ثروته بأسهم شركة "مايكروسوفت"، لكنه لا ينوي أن يحتل مرتبة عالية إلى هذا الحد إلى الأبد.
 
وكتب "غيتس" في مدونة يوم الأربعاء: "سأنتقل إلى أسفل ثم أخرج من قائمة أغنى أغنياء العالم.. لدي التزام بإعادة مواردي إلى المجتمع بطرق يكون لها أكبر تأثير لتحسين الحياة.. آمل أن يتقدم الآخرون في مواقع الثروة والامتيازات الكبيرة في هذه اللحظة أيضا".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout