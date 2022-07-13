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"غوغل" تنضم لركب الركود.. قررت إبطاء التوظيف والاستثمارات حتى 2023

13
JULY
2022
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قال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت، سوندار بيتشاي، إن "غوغل" ستبطئ وتيرة التوظيف والاستثمارات حتى عام 2023، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين يوم الثلاثاء.
 
وكتب بيتشاي في المذكرة التي نقلتها "CNBC"، واطلعت عليها "العربية.نت": "مثل كل الشركات، لسنا محصنين ضد الرياح الاقتصادية المعاكسة".
 
وقال: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر ريادة في العمل بشكل أكثر إلحاحاً، وتركيزاً أكثر حدة، وأكثر نهماً مما أظهرناه حتى في الأيام الجيدة".
 
وبدأ بيتشاي بالإقرار بأن "التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة كانت على رأس أولويات الشركة".
 
ومنذ بداية العام، انخفضت أسهم "ألفابيت" بنسبة 21%، متراجعة جنباً إلى جنب مع بقية صناعة التكنولوجيا مع تناوب المستثمرين على الخروج من الأسهم التي قادت السوق الصاعدة في العقد الماضي.
 
وفاتت الشركة تقديرات المحللين للربع الأول، وحذر المدير المالي روث بورات، من أن فترة عصيبة أخرى قد تكون مقبلة.
 
وتباطأ النمو في الربع الأول إلى 23% عن العام السابق، انخفاضاً من 34% النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، عندما كان الاقتصاد ينفتح من الوباء.
 
ومع ذلك، قال بيتشاي في الخطاب إن الشركة وظفت 10 آلاف موظف في الربع الثاني.
 
وكتب قائلاً: "نظراً للتقدم في التوظيف الذي تم إحرازه حتى الآن هذا العام، سنعمل على إبطاء وتيرة التوظيف لبقية العام، مع الاستمرار في دعم أهم فرصنا".
 
وأضاف: "بالنسبة لموازنتي 2022 و2023، ستركز الشركة على التوظيف في الوظائف الهندسية والتقنية والأدوار المهمة الأخرى".
 
وستكون "غوغل"، التي استثمرت تاريخياً بشكل كبير في البحث والتطوير، أكثر تحديداً أيضاً حول المكان الذي تنفق فيه الأموال خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي.
 
وقال بيتشاي: "ستحدد الشركة وفقاً لخطتها الجديدة الحالات التي تقوم فيها بدمج الأعمال التي تتداخل فيها الاستثمارات وتبسيط العمليات".
 
وأشار إلى أنه في حالات أخرى، سيعني ذلك "إيقاف التطوير وإعادة توزيع الموارد في المجالات ذات الأولوية الأعلى".
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