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إيلون ماسك يرد على ترامب بتغريدة "قاسية"

13
JULY
2022
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تصاعد الخلاف و"حرب الكلمات" بين رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، بعد تبادل للانتقادات مؤخرا.
 
وخلال كلمة لترامب في تجمع للجمهوريين بولاية ألاسكا، وصف الأخير إيلون ماسك بأنه "فنان في الهراء"، بعد محاولة ماسك شراء موقع تويتر ثم العدول عن ذلك.
 
وقال ترامب في ألاسكا: " إيلون (ماسك) لن يشتري تويتر. لقد وضع نفسه في مأزق".
 
وأشار ترامب إلى أن ماسك كذب بشأن ادعائه بأنه لم يصوت لمرشح جمهوري، حيث سبق أن أخبره بأنه صوت له شخصيا.
 
ووصف ترامب الملياردير بأنه "فنان في الهراء"، في إشارة إلى أن ماسك يكذب بشأن شراء تويتر كما كذب سابقا بشأن عدم التصويت لمرشح جمهوري.
 
ورد ماسك سريعا على فيديو ترامب وهو يتحدث عنه، مشيرا إلى أن وقته انتهى وعليه عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.
 
وكتب ماسك على تويتر: "أنا لا أكره الرجل، ولكن قد آن الأوان لترامب أن يخلع قبعته ويبحر نحو الغروب"، وهو مصطلح يعني الرحيل والاعتزال وعدم العودة.
 
يذكر أن ماسك قدم طلبا لسحب عرضه السابق بشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد أن وافقت الشركة على البيع.
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