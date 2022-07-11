الدولار القوي يطفئ بريق الذهب

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تراجعت أسعار أونصة الذهب، وسط استقرار سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ 20 عاما ليستمر الضغط على الطلب على الذهب المقوم بالدولار.

وهبط سعر الذهب 0.1 بالمئة إلى 1740.16 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1739.50 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاما مما جعل المشترين الأجانب يبتعدون عن الذهب.

وانخفض الذهب لرابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة، متضررا من صعود الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في معدلات الفائدة التي تكتسب قوة بعد بيانات الوظائف الأميركية القوية.

وبدأت الأسهم الآسيوية بشكل حذر اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأميركي الذي قد يفرض زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.27 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين واحد بالمئة إلى 887.89 دولار. وتراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2153.50 دولار بعد ارتفاعه بنحو 10 بالمئة يوم الجمعة.