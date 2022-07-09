الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

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صعد الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات أمس الجمعة، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية. وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 في المائة خلال الأسبوع.

وقفزت أسعار النحاس ومعادن أخرى بعد أن عززت مؤشرات بأن الصين تخطط لحزمة تحفيز بقيمة 224 مليار دولار توقعات الطلب بعد عمليات بيع مكثفة.

وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية الصينية تدرس خطة للسماح للحكومات المحلية ببيع سندات خاصة بقيمة 5ر1 تريليون يوان في النصف الثاني من العام الحالي.

ومن شأن ذلك أن يمثل تسارعا غير مسبوق في تمويل البنية التحتية بهدف دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة. وقفز سعر النحاس بنسبة كبيرة بلغت 5.6 في المائة في بورصة لندن للمعادن.