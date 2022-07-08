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قالت شركة "إيرباص" في وثيقة قضائية، إن الخطوط الجوية القطرية أشارت إلى انقضاء أجل اتفاق مبدئي لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس".

ويعد الاتفاق، الذي جرى توقيعه في واشنطن خلال يناير الماضي، هو إحدى حلقات سلسلة من الاتفاقات المعقدة التي باتت قرائن يستشهد بها في نزاع قضائي في لندن بين "إيرباص" وشركة الطيران الخليجية ويتعلق بطائرة أكبر.

وطلبت "إيرباص" نسخة من اتفاق شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس"، بعد أن استشهدت بها شركة الطيران في إطار مساعيها للحصول على تعويض بقيمة 1.4 مليار دولار عن أضرار في طائراتها من طراز "إيرباص إيه 350".

لكن الخطوط الجوية القطرية رفضت الطلب على أساس أن صفقة بوينغ "انتهت صلاحيتها"، حسب ما ذكرت شركة "إيرباص" الخميس في ملخص للدفوع قدمته قبل جلسة استماع للمحكمة البريطانية.

من جهتها، أحجمت "بوينغ" عن التعليق على مناقشاتها مع عملائها من شركات الطيران.

وقال أشخاص مطلعون على القضية عقب جلسة إجرائية يوم الخميس، إن من المرجح إطلاع "إيرباص" على نسخة منقحة من صفقة "بوينغ".

ووصف أحد هؤلاء المطلعين الخلاف المتعلق بالكشف عن الوثيقة، بأنه محاولة لذر الرماد في العيون بينما تتجه "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية نحو محاكمة للنظر في النزاع الأساسي حول طائرات "إيه 350".

ولم يصدر تأكيد مستقل لحالة العقد، الذي يتضمن نوعا من طائرات "737 ماكس"، التي هي نفسها موضع شك يتعلق بقضايا تنظيمية في الولايات المتحدة.

وأمام "بوينغ" موعد نهائي يحل في ديسمبر المقبل لنيل الموافقة على طائرات "737 ماكس 10" أو مواجهة قيود جديدة، مما دفع الشركة لأن تشير أمس الخميس إلى احتمال إلغاء أكبر نسخة من طائرات "ماكس".