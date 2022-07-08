living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف دخلت صفقة لـ"بوينغ" على خط نزاع الخطوط القطرية مع "إيرباص"؟

8
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت شركة "إيرباص" في وثيقة قضائية، إن الخطوط الجوية القطرية أشارت إلى انقضاء أجل اتفاق مبدئي لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس".
 
ويعد الاتفاق، الذي جرى توقيعه في واشنطن خلال يناير الماضي، هو إحدى حلقات سلسلة من الاتفاقات المعقدة التي باتت قرائن يستشهد بها في نزاع قضائي في لندن بين "إيرباص" وشركة الطيران الخليجية ويتعلق بطائرة أكبر.
 
وطلبت "إيرباص" نسخة من اتفاق شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس"، بعد أن استشهدت بها شركة الطيران في إطار مساعيها للحصول على تعويض بقيمة 1.4 مليار دولار عن أضرار في طائراتها من طراز "إيرباص إيه 350".
 
لكن الخطوط الجوية القطرية رفضت الطلب على أساس أن صفقة بوينغ "انتهت صلاحيتها"، حسب ما ذكرت شركة "إيرباص" الخميس في ملخص للدفوع قدمته قبل جلسة استماع للمحكمة البريطانية.
 
من جهتها، أحجمت "بوينغ" عن التعليق على مناقشاتها مع عملائها من شركات الطيران.
 
وقال أشخاص مطلعون على القضية عقب جلسة إجرائية يوم الخميس، إن من المرجح إطلاع "إيرباص" على نسخة منقحة من صفقة "بوينغ".
 
ووصف أحد هؤلاء المطلعين الخلاف المتعلق بالكشف عن الوثيقة، بأنه محاولة لذر الرماد في العيون بينما تتجه "إيرباص" والخطوط الجوية القطرية نحو محاكمة للنظر في النزاع الأساسي حول طائرات "إيه 350".
 
ولم يصدر تأكيد مستقل لحالة العقد، الذي يتضمن نوعا من طائرات "737 ماكس"، التي هي نفسها موضع شك يتعلق بقضايا تنظيمية في الولايات المتحدة.
 
وأمام "بوينغ" موعد نهائي يحل في ديسمبر المقبل لنيل الموافقة على طائرات "737 ماكس 10" أو مواجهة قيود جديدة، مما دفع الشركة لأن تشير أمس الخميس إلى احتمال إلغاء أكبر نسخة من طائرات "ماكس".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout