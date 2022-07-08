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الرقائق تحلق بأرباح سامسونغ لـ 10.7 مليار دولار فصلياً

8
JULY
2022
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أعلنت شركة سامسونغ إلكترونكس الكورية الجنوبية الخميس تحقيق أرباح في الفترة من أبريل حتى يونيو هي الأفضل منذ 2018، بدعم مبيعات قوية لرقائق الذاكرة لعملاء الخوادم حتى مع تراجع طلب مصنعي الهواتف الذكية المتضررين من التضخم.
 
وارتفعت أسهم أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم 2.5 بالمئة بعد الإعلان عن النتائج الأولية للربع الثاني، مقابل زيادة 1.5 بالمئة في السوق الأوسع.
 
سجلت سامسونغ أرباحا تشغيلية بلغت 14 تريليون وون (10.7 مليار دولار)، بزيادة 11 بالمئة عن 12.57 تريليون وون قبل عام، وهو ما يقل قليلا عن تقدير سمارت إستيميت من رفينيتيف لربح تشغيلي 14.45 تريليون وون. وارتفعت الإيرادات 21 بالمئة لتصل إلى 77 تريليون وون، بما يتماشى مع التقديرات.
 
يأتي الربع القوي لشركة سامسونغ في وقت حذر فيه صانعو رقائق آخرون من تخمة تلوح في الأفق لدى العملاء الذين قاموا بتخزينها خلال الجائحة لتلبية الطلب المتزايد من الذين يعملون من منازلهم.
 
سامسونغ تطوّر تقنية خاصة لمحبي الفن الرقمي
وقال محللون إن ارتفاع التضخم والمخاوف حيال التباطؤ في الأسواق الرئيسية والحرب في أوكرانيا والإغلاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 كلها عوامل أدت إلى تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية.
 
وحظيت أرباح سامسونغ بحماية بسبب استمرار شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل التابعة لألفابيت، وميتا في شراء الرقائق لتلبية الطلب السحابي.
 
وقد يكون الدولار القوي، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 20 عاما، قد ساعد أيضا في دعم أرباح رقائق سامسونغ في الربع الثاني، إذ تتم مبيعات سامسونغ من الرقائق بالدولار بشكل أساسي، بينما تعلن عن أرباحها بالوون الكوري، لذا فإن الدولار القوي يترجم إلى أرباح أعلى.
 
وقالت كاونتر بوينت للأبحاث إن شحنات الهواتف الذكية من سامسونغ تقدر في الربع الثاني بنحو 62 إلى 64 مليونا، أي أقل بما يتراوح بين 85 بالمئة من تقديرات مارس إذ أثر التضخم على الطلب على الهواتف الذكية. وشحنت سامسونغ 74 مليون هاتف ذكي في الربع الأول.
 
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